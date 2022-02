Oggi 3 febbraio, San Biagio: salva la vita di un bambino che stava soffocando (Di giovedì 3 febbraio 2022) Santo martire e Vescovo il cui culto si è diffuso prima in Oriente, visto che la tradizione ci dice che è originario dell’Armenia, e poi in Occidente. Il suo miracolo di guarigione di un bambino, gli ha dato la gloria di essere il “Santo protettore dai mali di gola”. Nel giorno della sua festa liturgica, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 3 febbraio 2022) Santo martire e Vescovo il cui culto si è diffuso prima in Oriente, visto che la tradizione ci dice che è originario dell’Armenia, e poi in Occidente. Il suo miracolo di guarigione di un, gli ha dato la gloria di essere il “Santo protettore dai mali di gola”. Nel giorno della sua festa liturgica, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zaiapresidente : ??????? Oggi, 2 febbraio, si festeggia la Candelora, detta anche 'festa delle luci'. A questa giornata è legato l'a… - limesonline : ???? Il mondo oggi Tremila soldati Usa in Europa, Orbán da Putin e altre notizie interessanti via… - borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - Mariang47614228 : RT @vitalbaa: «I provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri vanno nella direzione di una maggiore riapertura del Paese». Da ie… - LongSquareMp : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, giovedì 3 febbraio, con la Luna nel segno dei Pesci. Buona lettura e felice giornata! https://t.… -