No | nel Regno Unito non stanno chiudendo gli hub vaccinali per «crimini contro l’umanità»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 21 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che recita: «In tutto ille forze dell’ordine sono incaricate a chiudere tutti gli hube sequestrare i flaconi di vaccino come prove inconfutabili dila popolazione inglese e, e sono incaricati anche di arrestare e mandare a giudizio tutti i responsabili della campagna “covidvaccinale”, membri del governo compresi». Il testo è accompagnato da un video (pubblicato su Brand New Tube, piattaforma di streaming video che promette di «non censurare le tue opinioni») della durata di 22 minuti in lingua inglese, che riporta la reazione indignata di Chris Thrall – presentato come un ex esponente delle forze armate britanniche – alla ...

Advertising

Radio3tweet : Cosa vi fa sentire a vostro agio nell’universo? Nel giorno dedicato a #JamesJoyce, immergiamoci nel regno dell’inco… - Marti__80 : RT @asfaltofresco: lei ritornando nel suo regno ! - EdLlewellynFCDO : RT @UKinItalia: Nel congratularci ?? con Sua Maestà la Regina Elisabetta II per i traguardi raggiunti nei suoi 70 anni di regno, vi proponia… - ElettraRelettra : @alde68 beati gli ultimi che saranno i primi...... nel regno dei cieli, la più grande puttanata , loro evitano di d… - Wm_alexis : EuroMillions: nel Regno Unito vinto il jackpot da 130 milioni di euro #EuroMillions -

Ultime Notizie dalla rete : nel Regno

Unito è partito un progetto pilota per far lavorare i dipendenti un giorno in meno. La prossima primavera, 35 aziende negli Stati Uniti e in Canada (tra cui Kickstarter), oltre ad ......da Carlo VIII di Valois presso la corte papale per preparare la riconquista francese deldi ... Successivamente la Pietà fu spostata in San Pietro , eXVIII secolo fu esposta a destra della ...Dal «Forlanini» sono attesi in decollo almeno 17 compagnie che nel 1° semestre hanno messo ... collegamenti nazionali e con l’Ue (più il Regno Unito e la Svizzera), quelli che secondo ...L’inflazione non dilaga solamente in Italia, dove i prodotti alimentari aumentano in doppia cifra, ma supera la Manica e approda anche nel Regno Unito: secondo le previsioni di John Allan, ...