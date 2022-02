Napoli, Lozano esce in barella in nazionale: le sue condizioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Problemi in vista per Luciano Spalletti: Hirving Lozano è uscito in barella a metà secondo tempo durante la gara tra Messico e Panama. Brutta caduta per il Chucky che ha lasciato immediatamente il campo tenendosi il braccio destro. Come riporta fantacalcio.it, dopo i primi controlli in ospedale la diagnosi riporta una possibile lussazione. Hirving Lozano of SSC Napoli Lozano è in forte dubbio in vista della partita con il Venezia di domenica pomeriggio, mentre Elmas e Politano scalpitano per prendere il suo posto ed affiancare Insigne e Zielinski. Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Problemi in vista per Luciano Spalletti: Hirvingè uscito ina metà secondo tempo durante la gara tra Messico e Panama. Brutta caduta per il Chucky che ha lasciato immediatamente il campo tenendosi il braccio destro. Come riporta fantacalcio.it, dopo i primi controlli in ospedale la diagnosi riporta una possibile lussazione. Hirvingof SSCè in forte dubbio in vista della partita con il Venezia di domenica pomeriggio, mentre Elmas e Politano scalpitano per prendere il suo posto ed affiancare Insigne e Zielinski.

