MotoGP, programma Test Sepang 2022: calendario, orari e dove vederli in diretta tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il programma dei Test di Sepang in preparazione al Mondiale 2022 di MotoGP. I piloti scendono in pista per la prima volta nella nuova stagione in sella alle moto ufficiali che utilizzeranno nell’arco di tutto il campionato. Tanta attesa per il campione in carica Fabio Quartararo, mentre Pecco Bagnaia con la Ducati proverà l’assalto al titolo mancato pochi mesi fa. I Test sono in programma sul circuito in Malesia il 5 e il 6 febbraio; in entrambi i giorni si comincerà alle ore 3 italiane, per terminare alle ore 11. Non è prevista copertura televisiva per l’evento, mentre su Sportface.it sarà possibile seguire i Test con le cronache al termine delle due giornate. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildeidiin preparazione al Mondialedi. I piloti scendono in pista per la prima volta nella nuova stagione in sella alle moto ufficiali che utilizzeranno nell’arco di tutto il campionato. Tanta attesa per il campione in carica Fabio Quartararo, mentre Pecco Bagnaia con la Ducati proverà l’assalto al titolo mancato pochi mesi fa. Isono insul circuito in Malesia il 5 e il 6 febbraio; in entrambi i giorni si comincerà alle ore 3 italiane, per terminare alle ore 11. Non è prevista copertura televisiva per l’evento, mentre su Sportface.it sarà possibile seguire icon le cronache al termine delle due giornate. SportFace.

