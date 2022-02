Modena | chiuse le indagini su morte operaia Laila El Harim | proprietario e delegato alla sicurezza indagati per omicidio colposo

(Di giovedì 3 febbraio 2022)con l’accusa diaggravato in concorso per il fondatore dell’azienda Bombonette e il suo. Sono queste le conclusioni alle quali sono arrivati i pm dinell’inchiesta sullaEl40enne rimasta schiacciata da una fustellatrice, macchinario utilizzato per tagliare carta e cartone con precisione, nell’azienda di Camposanto, il 3 agosto scorso. I magistrati contestano aglianche una serie di omissioni nella valutazione del rischio, nei requisiti die la mancata formazione dell’. Al fondatore e datore di lavoro, Fiano Setti, 86 ...

Incidente sul lavoro, morta Laila. Il compagno: "Voglio la verità" Laila El Harim: dal suo diario le possibili risposte - Uccisa dall'orditoio: "Laila non era addestrata" Sono le ..., 3 febbraio 2022 -le indagini sul caso di Laila El Harim , l' operaia 40enne morta sul lavoro a Bombonette di Camposanto () la scorsa estate, ad agosto. La fustellatrice ...Indagini chiuse con l'accusa di omicidio colposo aggravato in concorso per il fondatore dell'azienda Bombonette e il suo delegato alla sicurezza. Sono queste le conclusioni alle quali sono arrivati i ...