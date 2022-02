Mese del cuore: l’iniziativa di Apple e la sfida per motivare a muoversi di più (Di giovedì 3 febbraio 2022) La salute del cuore passa senza dubbio dalla regolarità del movimento, da un corretto stile di vita e dalle informazioni aggiornate. Lo confermano diversi studi internazionali, che hanno spinto Apple a una nuovo progetto che serva a migliorare le condizioni di salute e benessere dei propri utenti. In febbraio, in occasione del Mese del cuore, Apple rende disponibile una serie di nuove risorse dedicate alla salute del cuore pensate per suggerire un percorso verso abitudini più sane e motivare al movimento. In questi giorni verranno anche condivise informazioni preliminari sulle tendenze degli stili di vita analizzati nell’ultimo anno dall’Apple Heart and Movement Study. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) La salute delpassa senza dubbio dalla regolarità del movimento, da un corretto stile di vita e dalle informazioni aggiornate. Lo confermano diversi studi internazionali, che hanno spintoa una nuovo progetto che serva a migliorare le condizioni di salute e benessere dei propri utenti. In febbraio, in occasione deldelrende disponibile una serie di nuove risorse dedicate alla salute delpensate per suggerire un percorso verso abitudini più sane eal movimento. In questi giorni verranno anche condivise informazioni preliminari sulle tendenze degli stili di vita analizzati nell’ultimo anno dall’Heart and Movement Study. Leggi anche ...

