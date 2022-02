Mattarella: 'insieme responsabili futuro nostra Repubblica' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Desidero ricordare in quest'Aula il presidente di un'altra Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli. La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le democratiche istituzioni ai livelli più alti, è entrata nell'animo dei nostri concittadini. 'Auguri alla nostra speranza' sono state le sue ultime parole in pubblico. Dopo avere appena detto: 'La speranza siamo noi'. Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo il discorso al Parlamento dopo il giuramento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Desidero ricordare in quest'Aula il presidente di un'altra Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli. La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le democratiche istituzioni ai livelli più alti, è entrata nell'animo dei nostri concittadini. 'Auguri allasperanza' sono state le sue ultime parole in pubblico. Dopo avere appena detto: 'La speranza siamo noi'. Ecco, noi,deldella". Lo ha affermato il Presidente della, Sergio, concludendo il discorso al Parlamento dopo il giuramento.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: noi, #insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’#Italia!… - meb : “Noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica.” Ancora una guida sicura per l’Italia. Grazie Presi… - pdnetwork : Grazie Presidente #Mattarella per aver scelto con responsabilità di mettersi nuovamente al servizio degli italiani.… - donatellaluisa : RT @Quirinale: #Mattarella: noi, #insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’#Italia! ???? Video… - GuadagnoRaffae2 : RT @pdnetwork: Grazie Presidente #Mattarella per aver scelto con responsabilità di mettersi nuovamente al servizio degli italiani. Sia… -