Martina Pigliapoco | chi è il Carabiniere e Cavaliere ospite di Sanremo 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Chi è: ilsarànella terza serata del Festival diper raccontare il gesto eroico che l’ha vista protagonista nell’ottobre del 2021. Chi èPiagliapoco ha 26 anni ed è originaria di Osimo nelle Marche. È unin servizio presso la Stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno in Veneto. La mattina dello scorso 4 ottobre 2021 ha salvato la vita ad una donna nelle vicinanze di un ponte tibetano a Perarolo. La donna voleva gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano. La, percorsa una parte del ponte ,si è seduta a distanza iniziando a dialogare con la donna. Circa tre ore di conversazione. Alla fine del confronto la ...

... la presenza per la prima volta sul palco di Cesare Cremonini, la promozione Rai per la nuova fiction con Anna Valle e la carabinierache salvò una donna dal suicidio. Dopo Muti e ...Questa sera ospite anche alla carabiniera, Cavaliere della Repubblica per aver salvato una vita. Nell'ottobre 2021 mentre era in servizio alla stazione di San Vito di Cadore, nel ...Martina Piagliapoco ha 26 anni ed è originaria di Osimo nelle ... La donna voleva gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano. La Pigliapoco, percorsa una parte del ponte ,si è seduta a distanza iniziando ...Questa sera sarà ospite Roberto Saviano, che parlerà della strage di Capaci, Anna Valle, la carabiniera Martina Pigliapoco, mentre gli ospiti musicali saranno Cesare Cremonini, e sulla nave Costa ...