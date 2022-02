LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi gli attaccanti, gruppo compatto! (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA ETOILE DE BESSEGES 17.03 Discesa da prendere con le pinze ora per il gruppo, nonostante curve piuttosto ampie. 17.02 Teuns è il primo a passare al gran premio della montagna, subito dietro un corridore della Caja Rural. 17.00 Dylan Teuns prova a scappare via, dietro c’è anche Pavel Sivakov! 16.59 ripresi definitivamente gli attaccanti, nel plotone adesso sono tante le squadre che vogliono imporre il ritmo. 16.58 Terminano i sogni di gloria per i fuggitivi: il gruppo è rientrato. Vedremo se Ben King riuscirà a tenere fino alla cima del quinto GPM. 16.56 Strettoia che ha fatto scatenare l’andatura nel gruppo: è caccia ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA ETOILE DE BESSEGES 17.03 Discesa da prendere con le pinze ora per il, nonostante curve piuttosto ampie. 17.02 Teuns è il primo a passare al gran premio della montagna, subito dietro un corridore della Caja Rural. 17.00 Dylan Teuns prova a scappare via, dietro c’è anche Pavel Sivakov! 16.59definitivamente gli, nel plotone adesso sono tante le squadre che vogliono imporre il ritmo. 16.58 Terminano i sogni di gloria per i fuggitivi: ilè rientrato. Vedremo se Ben King riuscirà a tenere fino alla cima del quinto GPM. 16.56 Strettoia che ha fatto scatenare l’andatura nel: è caccia ...

Advertising

umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - _sogni_appesi : Per la prima volta in 28 anni ho visto le frecce tricolore live, solo alzando gli occhi al cielo ???? - infoitsport : DIRETTA Volta a la Comunitat Valenciana 2022, Seconda Tappa LIVE - infoitsport : LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in cinque in fuga, gruppo a 3' - mmonasterolo : RT @fratellicrozza: Magari #Sanremo è la volta buona... #CrozzaCasellati ?? #FratelliDiCrozza torna da venerdì 18 febbraio alle 21:25 sul @… -