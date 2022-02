“Le terme potrebbero compromettere un’eventuale gravidanza?”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Salve, ho 29 anni e da poco io e il mio compagno stiamo cercando di avere un figlio. Il periodo fertile è finito da due giorni ed è quindi troppo presto per effettuare un test di. La mia domanda però è questa: rischio dil’instaurazione dellase mi sottopongo a piscina termale naturale a 37 gradi? Troppi scrupoli? Grazie anticipatamente per la risposta! L'articolo proviene daOnLine.

Come quella che proponiamo oggi ai nostri Lettori checatapultarsi addirittura indietro ... Siamo in pieno Appennino emiliano, nella zona della forse più conosciuta Salsomaggiore. ...... anche grazie al tanto discusso Bonus, lanciato proprio nel mese di novembre. Ma la realtà ...per quel determinato settore il numero totale di soggetti titolari di partita Iva che...3) APPUNTAMENTI: se arrivate con il treno (FS MONTECATINI TERME) o in Aereo (PISA O FIRENZE), avremo modo ... con connessione diretta con l'ACI e Motorizzazione potete immediatamente ritirare i ...La Caritas diocesana di Lamezia Terme, sabato 5 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, effettuerà uno screening dei propri utenti i quali, grazie alla disponibilità dell'Uccp (Unità complessa di cur ...