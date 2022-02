"Le due vogliono solo divertirsi. E...". Emma-Michielin, dopo la performance all'Ariston voci velenosissime (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella seconda serata del Festival di Sanremo, quella di mercoledì 2 febbraio, sul palco è arrivato il turno di Emma Marrone, tornata alla kermesse e che per la direzione orchestrale del suo brano ha scelto Francesca Michielin, a cui è legata da una profonda amicizia. Peccato che la scelta non sia piaciuta granché a Dario Salvatori, che alla vicenda dedica un articolo su Dagospia. E nel pezzo si legge: "Non si arriva alla direzione orchestrale ipso facto, occorre diplomarsi in uno o più strumenti (viola, violoncello, oboe, tromba, ecc.) - premette -, poi diplomarsi in composizione (visto che si vuole concertare musica altrui), il diploma in piano è scontato, poiché si tratta di uno strumento complementare, che comunque prevede il diploma obbligatorio". E ancora, Salvatori ricorda come per rivestire un simile ruolo sarebbe "apprezzabile il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella seconda serata del Festival di Sanremo, quella di mercoledì 2 febbraio, sul palco è arrivato il turno diMarrone, tornata alla kermesse e che per la direzione orchestrale del suo brano ha scelto Francesca, a cui è legata da una profonda amicizia. Peccato che la scelta non sia piaciuta granché a Dario Salvatori, che alla vicenda dedica un articolo su Dagospia. E nel pezzo si legge: "Non si arriva alla direzione orchestrale ipso facto, occorre diplomarsi in uno o più strumenti (viola, violoncello, oboe, tromba, ecc.) - premette -, poi diplomarsi in composizione (visto che si vuole concertare musica altrui), il diploma in piano è scontato, poiché si tratta di uno strumento complementare, che comunque prevede il diploma obbligatorio". E ancora, Salvatori ricorda come per rivestire un simile ruolo sarebbe "apprezzabile il ...

