Ladispoli | incontro sul bullismo e cyberbullismo Grando | ‘Serve il dialogo con i ragazzi per vincere questa battaglia’

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “e Cybersono un fenomeno purtroppo sempre presente che Stato, Enti locali e Scuola debbono tenere costantemente sotto controllo per evitare il ripetersi delle tragedie tra i giovanissimi di cui spesso si occupano i mass media. L’amministrazione comunale diha accolto con favore la proposta di partecipare ad un confronto on line per affrontaredelicata tematica nel nostro territorio”. Le parole sono del sindaco Alessandro, intervenuto al dibattito “Analisi, riflessioni e strumenti di prevenzione” organizzato dal Rotary Club die Cerveteri con la partecipazione del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi e di esperti di didattica, psicologia, pedagogia, politiche scolastiche e materie giuridiche.sul ...

Advertising

CorriereCitta : Ladispoli, incontro sul bullismo e cyberbullismo. Grando: ‘Serve il dialogo con i ragazzi per vincere questa battag… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli incontro

Il Corriere della Città

L'sarà l'occasione per confrontarci attraverso le pagine del libro e il contributo dell'... Il presidio di Libera aCerveteri: LIBERA ha svolto nelle scuole primarie e negli Istituti ..., la Corrado Melone incontra Sami Modiano Il 24 gennaio 2022 abbiamo avuto l'opportunità di ... quest'ultimo decise di presentarsi in infermeria, una decisione che equivaleva ad andare...LADISPOLI – “Fratelli d’Italia finalmente recupera il suo ruolo centrale alla guida del centrodestra” (in foto il neo vicesindaco Annibale Conti). Il partito della Meloni plaude all’ingresso in giunta ...Il racconto degli alunni dell’incontro on line “Il 24 gennaio 2022 abbiamo avuto l’opportunità di partecipare in diretta streaming su YouTube ad un’intervista a Sami Modiano. Migliaia di studenti in t ...