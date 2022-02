La Pro loco Tarquinia apre il tesseramento 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tarquinia – “Tesserandosi si scoprono le bellezze della nostra città”. con una sorpresa. “Con un contributo complessivo di 30 euro sarà possibile iscriversi e ricevere, insieme alla tessera valida in tutta Italia, Tarquinia, le 100 meraviglie (+1) – spiega il direttivo dell’associazione -, un libro che si fa racconto con immagini e parole di Tarquinia e dei suoi luoghi più belli. Il perdurare della pandemia non ci ha permesso purtroppo, fino a oggi, di organizzare una presentazione ufficiale del volume che, probabilmente, faremo in primavera”. Pubblicato da Typimedia Editore, il libro include 100 (+1) scatti d’autore, impreziositi da testi esplicativi, che presentano la città e accompagnano il lettore alla scoperta del patrimonio storico e artistico, che trova negli etruschi e nel centro storico splendida espressione; delle bellezze ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022)– “Tesserandosi si scoprono le bellezze della nostra città”. con una sorpresa. “Con un contributo complessivo di 30 euro sarà possibile iscriversi e ricevere, insieme alla tessera valida in tutta Italia,, le 100 meraviglie (+1) – spiega il direttivo dell’associazione -, un libro che si fa racconto con immagini e parole die dei suoi luoghi più belli. Il perdurare della pandemia non ci ha permesso purtroppo, fino a oggi, di organizzare una presentazione ufficiale del volume che, probabilmente, faremo in primavera”. Pubblicato da Typimedia Editore, il libro include 100 (+1) scatti d’autore, impreziositi da testi esplicativi, che presentano la città e accompagnano il lettore alla scoperta del patrimonio storico e artistico, che trova negli etruschi e nel centro storico splendida espressione; delle bellezze ...

