Juventus, Ravanelli: «Ora mi aspetto continuità nei risultati» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della situazione del club bianconero. Le sue parole a Sky Sport Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha commentato la situazione in casa Juve alla luce del mercato di gennaio dei bianconeri. Le sue parole. Ravanelli – «Ora mi aspetto una continuità di risultati, un miglioramento nella fluidità del gioco e soprattutto mi aspetto una concretezza maggiore negli ultimi 30 metri. In questa prima parte di stagione ha fatto fatica a riempire l’area di rigore, ora con Vlahovic e Zakaria l’area di rigore deve essere riempita con più insistenza. Dybala è fondamentale come trequartista, perchè cucisce come pochi in quel ruolo. È fondamentale per questa squadra». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fabrizio, ex attaccante della, ha parlato della situazione del club bianconero. Le sue parole a Sky Sport Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Fabrizioha commentato la situazione in casa Juve alla luce del mercato di gennaio dei bianconeri. Le sue parole.– «Ora miunadi, un miglioramento nella fluidità del gioco e soprattutto miuna concretezza maggiore negli ultimi 30 metri. In questa prima parte di stagione ha fatto fatica a riempire l’area di rigore, ora con Vlahovic e Zakaria l’area di rigore deve essere riempita con più insistenza. Dybala è fondamentale come trequartista, perchè cucisce come pochi in quel ruolo. È fondamentale per questa squadra». L'articolo ...

