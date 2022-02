Inter | nerazzurri in pole per Bremer | accordo con gli agenti del difensore

(Di giovedì 3 febbraio 2022)ha rinnovato il contratto con il Torino, ma l’sarebbe avanti nella corsa alIl Torino ha ufficializzato ieri il rinnovo di Gleisonfino al giugno 2024. Questo però non cambierà il futuro delbrasiliano, destinato comunque all’addio per un top club a giugno come scrive il Corriere dello Sport. Cairo, patron granata, avrà più forza per alzare l’asticella sul prezzo del giocatore, anche se l’ha trovato da tempo un’intesa di massima con glidi. Il Torino valuterebbe non meno di 25 milioni di euro il suo gioiello, che al momento avrebbe dato la sua preferenza al sodalizio di Suning. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo per preparare il #DerbyMilano ?? Le foto qui ?? - Inter : ?? | TRIPLICE FISCHIO I nostri nerazzurri vincono il #DerbyMilano ????? #MilanInter finisce 1?? - 2?? Gol di Pesch… - Inter : ?? | #UCL Scopri la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della… - DEUSDOSMORCEGOS : RT @Inter: ?? | #UCL Scopri la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della @championsleague ?? https:/… - flamminiog : RT @Inter: ?? | #UCL Scopri la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della @championsleague ?? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nerazzurri

Inter Sito Ufficiale

Il centrocampista exdoveva arrivare a Genova prima del ritiro della Nazionale, ma un suo gol in Coppa Italia con isembrava aver complicato la vicenda. Per Sensi, invece, non è mai ...Lascio un'che è meglio della Juve", ha aggiunto Sensi. "La Juventus con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria ha fatto buoni colpi ma sinceramente penso che isiano ancora sopra tutti. ...A poco più di 48 ore dai primi 2 anticipi validi per la 24ª giornata di Serie A, riflettori puntati sul "derby Scudetto" tra Inter e Milan: i nerazzurri di Simone Inzaghi guidano la classifica con 6 ...È un Inter meno forte, ma più squadra quella che attualmente detiene in solitaria il primato della classifica in Serie A. Simone Inzaghi ha portato a Milano il suo credo calcistico e la mano del ...