Il discorso Mattarella | 12 sfide per la dignità e la democrazia ' Giustizia cambi'

Advertising

gaiatortora : Caro #PresidenteMattarella lei oggi farà il suo discorso di insediamento.Nulla è stato fatto dopo lo scandalo CSM d… - matteorenzi : Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l’Italia - PaoloGentiloni : Discorso programmatico, impegnato, strategico. L’Europa, la libertà, la giustizia, la cultura, il lavoro. LA DIGNIT… - CiuchiLucilla : RT @CiuchiLucilla: Grazie Presidente Mattarella, nel suo discorso ha indicato la via maestra per il Parlamento . Unità, lotta alle diseguag… - Gazzetta_it : Dignità, uguaglianza e diritti: ecco il discorso di Mattarella dopo il giuramento -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Mattarella

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio Il rieletto Presidente della Repubblica Sergioarriva alla Camera dei Deputati a bordo dell'automobile presidenziale per ildi insediamento e il giuramento. L'arrivo è stato accolto come da tradizione dal rintocco delle campane ...I RICONOSCIMENTI E IL SALUTO A PAPA FRANCESCO Nelsi è nuovamente riferito ai vaccini e alla vaccinazione come strumento di libertà, è tornato sull'esempio di medici, infermieri ...Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Il messaggio, inequivocabile, che il Presidente Mattarella ha voluto trasmettere al Paese conferma le ragioni di una scelta che, anche in virtú del discorso odierno, si ...Nel servizio di La7 di cui abbiamo pubblicato qualche stralcio dichiarava che “Ha vinto il concetto che la politica è semi fallita” e spiega perché il Mattarella bis era l’unica soluzione naturale. Il ...