Green Pass illimitato e niente restrizioni per i vaccinati anche in zona rossa (Di giovedì 3 febbraio 2022) La stagione delle restrizioni è quasi finita. «Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi». È quello che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato ieri in apertura del consiglio dei ministri, che ha approvato un decreto legge contenente le nuove misure anti-Covid. L’entrata in vigore è prevista entro lunedì 7 febbraio. Tra le novità, prevista l’estensione della durata del Green Pass, che non avrà più scadenza per chi abbia ricevuto tre dosi o sia guarito e ne abbia ricevute due. Disposta poi una rimodulazione della didattica a distanza, ormai destinata prevalentemente a bambini e ragazzi non vaccinati. E per i vaccinati viene eliminato ogni divieto, anche in caso di zona rossa. Ma sulle nuove regole che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) La stagione delleè quasi finita. «Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi». È quello che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato ieri in apertura del consiglio dei ministri, che ha approvato un decreto legge contenente le nuove misure anti-Covid. L’entrata in vigore è prevista entro lunedì 7 febbraio. Tra le novità, prevista l’estensione della durata del, che non avrà più scadenza per chi abbia ricevuto tre dosi o sia guarito e ne abbia ricevute due. Disposta poi una rimodulazione della didattica a distanza, ormai destinata prevalentemente a bambini e ragazzi non. E per iviene eliminato ogni divieto,in caso di. Ma sulle nuove regole che ...

