Gazidis, AD Milan: “Nuovo stadio va fatto, fondamentale per i due club” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ivan Gazidis sul Nuovo stadio di Inter e Milan L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, intervenuto all’EXPO di Dubai è tornato a parlare sul progetto del Nuovo stadio che il club rossonero vuole costruire insieme all’Inter al posto dell’attuale. Queste le sue parole riportate da Milannews.it. “Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio Nuovo. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della Premier League ha cambiato radicalmente il calcio inglese, diventando una sorta di Super League. Il calcio italiano è sceso perché non ha investito nelle infrastrutture. Costruire un Nuovo stadio verde e sostenibile a ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ivansuldi Inter eL’amministratore delegato del, Ivan, intervenuto all’EXPO di Dubai è tornato a parlare sul progetto delche ilrossonero vuole costruire insieme all’Inter al posto dell’attuale. Queste le sue parole riportate danews.it. “Dobbiamo necessariamente costruire uno. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della Premier League ha cambiato radicalmente il calcio inglese, diventando una sorta di Super League. Il calcio italiano è sceso perché non ha investito nelle infrastrutture. Costruire unverde e sostenibile a ...

Advertising

sportmediaset : Milan, #Gazidis: 'Champions e nuovo stadio fondamentali' #SportMediaset - gilnar76 : Gazidis: «Ecco cosa cambia con la qualificazione in Champions» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Gazidis all’Expo di Dubai: “Entrare in Champions o no, oggi, a livello finanziario è differente. Un esempio da seguire è la… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Milan, #Gazidis: 'Champions e nuovo stadio fondamentali' #SportMediaset - BadPaskua : Ci rendiamo conto cosa hanno dovuto fare e stanno facendo #Gazidis #Maldini #Massara per rimediare le innumerevoli… -