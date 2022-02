Foibe, 10 febbraio esce ‘Una vita per Pola’ di Zecchi: romanzo a fumetti sull’esodo istriano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Uscirà in tutte le librerie il 10 febbraio ‘Una vita per Pola-Storia di una famiglia istriana’, il primo romanzo a fumetti di Stefano Zecchi, uno dei grandi protagonisti della cultura italiana. Una storia emozionante, drammatica e ricca di avventure di una famiglia istriana in fuga dalla violenza delle truppe jugoslave del maresciallo Tito. Il volume, pubblicato da Ferrogallico, esce il 10 febbraio per celebrare, con un’opera di straordinaria sensibilità, la Giornata del Ricordo. Con l’adattamento in sceneggiatura di Federico Goglio e i disegni di Giuseppe Botte. ‘Una vita per Pola’ è l’adattamento a fumetti di Quando ci batteva forte il cuore, il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Uscirà in tutte le librerie il 10per Pola-Storia di una famiglia istriana’, il primodi Stefano, uno dei grandi protagonisti della cultura italiana. Una storia emozionante, drammatica e ricca di avventure di una famiglia istriana in fuga dalla violenza delle truppe jugoslave del maresciallo Tito. Il volume, pubblicato da Ferrogallico,il 10per celebrare, con un’opera di straordinaria sensibilità, la Giornata del Ricordo. Con l’adattamento in sceneggiatura di Federico Goglio e i disegni di Giuseppe Botte.perè l’adattamento adi Quando ci batteva forte il cuore, il ...

Advertising

zazoomblog : Foibe 10 febbraio esce Una vita per Pola di Zecchi: romanzo a fumetti sullesodo istriano - #Foibe #febbraio… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Stresa, il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe - vco24news : Stresa, il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe - italiaserait : Foibe, 10 febbraio esce ‘Una vita per Pola’ di Zecchi: romanzo a fumetti sull’esodo istriano - TV7Benevento : Foibe, 10 febbraio esce 'Una vita per Pola' di Zecchi: romanzo a fumetti sull'esodo istriano -… -