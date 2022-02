Fabrizio Moro, l’EP “La mia voce” e l’intervista su Tv2000 [VIDEO] (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cantautore è in gara con “La mia voce” a Sanremo 2022, nella serata delle cover eseguirà il brano “Uomini Soli” dei Pooh “La mia voce” (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), è il nuovo lavoro di Fabrizio Moro suddiviso in due differenti parti. La prima – in uscita il 4 febbraio 2022 – contiene sei brani inediti – tra cui il singolo “Sei Tu” brano in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e, contenuto anche all’interno del film “Ghiaccio” opera prima del cantautore. La seconda parte dell’ Ep sarà pubblicata ad ottobre 2022. l’EP “La mia voce” contiene: “La mia voce”, “Sei tu”, “Le cose che hai da dire”, “Continuare a cercare”, “Oggi” e “Era bello” – mentre la versione in vinile si arricchisce di due bonus track, “I pensieri di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cantautore è in gara con “La mia” a Sanremo 2022, nella serata delle cover eseguirà il brano “Uomini Soli” dei Pooh “La mia” (Fattoria del/ Distr. Warner Music Italy), è il nuovo lavoro disuddiviso in due differenti parti. La prima – in uscita il 4 febbraio 2022 – contiene sei brani inediti – tra cui il singolo “Sei Tu” brano in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e, contenuto anche all’interno del film “Ghiaccio” opera prima del cantautore. La seconda parte dell’ Ep sarà pubblicata ad ottobre 2022.“La mia” contiene: “La mia”, “Sei tu”, “Le cose che hai da dire”, “Continuare a cercare”, “Oggi” e “Era bello” – mentre la versione in vinile si arricchisce di due bonus track, “I pensieri di ...

SanremoRai : ?? @FabrizioMoroOff ?? #SeiTu L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - OndeFunky : Fabrizio Moro e la bellezza della sua rabbia pari solo alla sua lealtà. Umanamente imprescindibile #Sanremo2022 #SanremoFunky - IlContiAndrea : Trovo Fabrizio Moro sempre bravissimo #Sanremo2022 #VivaSanremo - ho_preso_vento : RT @adestrainalto: 14° posto per Michele Bravi. 10° posto per Fabrizio Moro. NON VE LI MERITATE. #Sanremo2022 - duecuoriallora : RT @Spettacolinews_: 'La mia voce', il nuovo lavoro discografico di @FabrizioMoroOff. A #Sanremo2022 con 'Sei tu'! Acquista il CD + Bookle… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Moro Sanremo 2022, Meloni sta con Zalone: "Che tristezza i fanatici del politicamente corretto" ...- Aka 7even " Perfetta così - Ana Mena " Duecentomila ore - Dargen D'Amico " Dove si balla - Ditonellapiaga con Rettore " Chimica - Elisa " O forse sei tu - Emma " Ogni volta è così - Fabrizio Moro " ...

Arriva nelle multisale del Circuito UCI Cinemas Ghiaccio Arriva nelle multisale del Circuito UCI Cinemas Ghiaccio il primo film che vede alla regia il cantautore Fabrizio Moro, accanto ad Alessio De Leonardis Arriva nelle multisale del Circuito UCI Cinemas Ghiaccio, dal 7 al 9 febbraio nelle multisale del Circuito arriva Ghiaccio, il film che segna l'esordio ...

'Sei tu' il testo della canzone di Fabrizio Moro a Sanremo 2022 La Repubblica Sanremo 2022 top e flop, tutto sulle canzoni: la pagella di Skuola.net della seconda serata Divina. Voto: 9. Fabrizio Moro - Sei tu: Il cantautore romano riporta se stesso all'interno di un brano che si apre e arriva immediato. La capacità artistica di Moro sta proprio nel cristallizzare ...

Sanremo: Elisa sale in vetta, Zalone show Il congedo di Zalone arriva dopo la performance di Fabrizio Moro con ‘Sei tu’. Ed è tutta da ridere la gag del sedicente virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, che suona al piano un brano dal ...

