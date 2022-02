Extreme E | la nuova Cupra Tavascan XE di Kleinschmidt e Al - Attiyah

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ecco il Suv elettricoXE firmatoAbt per il campionato diE 2022. Circa 500 cavalli di potenza, accelerazione 0 - 100 km/h in 4 secondi, batterie elettriche da 540 kWh e parti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Extreme nuova

Autosprint.it

Ecco il Suv elettrico Tavascan XE firmato Cupra Abt per il campionato diE 2022. Circa 500 cavalli di potenza, accelerazione 0 - 100 km/h in 4 secondi, batterie elettriche da 540 kWh e parti dell'auto create con stampanti 3D utilizzando carbonio e fibra di vetro. I ......nella versione JAP ( che ora sta celebrando il settimo anniversario ) a causa di una... Come ogni grande campagna di Dokkan non mancheranno anche nuoviZ Awakenings ( EZA in gergo). Gli ...Il Marchio spagnolo si lancia nella nuova avventura del campionato dei SUV e fuoristrada elettrici con la Tavascan XE, che vedrà alla guida due campioni assoluti della Dakar e delle quattro ruote ...Nasce nel segno della Dakar la squadra del team Abt Cupra XE per la seconda stagione del campionato Extreme E, riservato ai Suv elettrici ed esclusiva di Mediaset. Il quattro volte vincitore Nasser Al ...