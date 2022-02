(Di giovedì 3 febbraio 2022) Per ridurre ledi auto e veicoli commerciali, l'Europa ha bisogno di unadi"più", adeguata al contesto operativo e, soprattutto, condivisa" con tutte le parti in causa per evitare un enorme impatto sociale ed economico. Ne è convinto il direttore generale dell', Eric-Mark, che, in un messaggio rivolto ai legislatori europei, ha criticato la relazione presentata di recente dall'eurodeputato Janalla Commissione per l'Ambiente del Parlamento europeo sulle proposte presentate l'anno scorso dal massimo organo esecutivo di Bruxelles. Obiettivi irrealistici. Per il dg dell'non sono pochi i punti di debolezza della relazione: per esempio, l'assenza di un legame tra gli obiettivi di riduzione della ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Emissioni - Huitema (Acea): AllEuropa serve una tabella di marcia realistica -

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni Huitema

...- l'impatto sociale ed economico di una transizione mal gestita verso una mobilità a zero... 'Inoltre una eventuale modifica rispetto al prossimo obiettivo del 2025 - ha detto- non ......mobilità di Marco Ciotola P otrebbe inasprirsi ulteriormente la corsa all'obiettivo zero... diesel, gpl e pure ibride , arriva dall'europarlamentare olandese Jan, e pare indirizzata ...In realtà, i responsabili politici devono fare di più per garantire che nessun Paese o cittadino venga lasciato indietro e che i veicoli a emissioni zero siano alla portata di tutti”, continua Huitema ...Arriva dall’Associazione Costruttori Europei Autoveicoli (Acea) e in particolare dal suo direttore generale Eric-Mark Huitema una precisa ... una mobilità a zero emissioni di carbonio sarà ...