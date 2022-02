Dune: Oscar Isaac ha messo per scherzo il suo copri-pene nella tasca di Denis Villeneuve (Di giovedì 3 febbraio 2022) Oscar Isaac ha rivelato lo scherzo piccante fatto al regista Dennis Villeneuve sul set di Dune per allentare la tensione dopo una scena drammatica. La vivacità, sul set di Dune, non è certo mancata grazie anche agli scherzi di Oscar Isaac. L'attore avrebbe infatti messo per burla il suo copri-pene nella tasca del regista Denis Villeneuve. Oscar Isaac ha confessato di aver preso in contropiede Denis Villeneuve con uno scherzo davvero malvagio. "A un certo punto, mentre Denis non guardava, gli ho infilato in tasca il mio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 febbraio 2022)ha rivelato lopiccante fatto al regista Dennissul set diper allentare la tensione dopo una scena drammatica. La vivacità, sul set di, non è certo mancata grazie anche agli scherzi di. L'attore avrebbe infattiper burla il suodel registaha confessato di aver preso in contropiedecon unodavvero malvagio. "A un certo punto, mentrenon guardava, gli ho infilato inil mio ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dune: Oscar Isaac ha messo per scherzo il suo copri-pene nella tasca di Denis Villeneuve… - A_drummingsong : RT @BlogSeason: Ecco i candidati ai Producers Guild of America Awards @producersguild, i premi che anticipano i candidati agli Oscar per il… - festival_cinema : RT @BlogSeason: Ecco i candidati ai Producers Guild of America Awards @producersguild, i premi che anticipano i candidati agli Oscar per il… - DaniloCanz : RT @BlogSeason: Ecco i candidati ai Producers Guild of America Awards @producersguild, i premi che anticipano i candidati agli Oscar per il… - BlogSeason : Ecco i candidati ai Producers Guild of America Awards @producersguild, i premi che anticipano i candidati agli Osca… -