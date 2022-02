Dopo la prima serata di Sanremo ecco i migliori meme in rete (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come ogni anno, Sanremo è l’occasione per parlare di musica, ma è anche occasione per immortalare momenti divertenti ed esilaranti, che inevitabilmente diventano meme virali e riempiono le bacheche dei social nei giorni della kermesse canora. Il 72esimo Festival di Sanremo è stato, come ogni anno, fonte di meme per il popolo della rete – ComputerMagazine.itLa 72esima edizione del Festival di Sanremo è in pieno svolgimento e, come ogni anno, non sono mancati gossip, indiscrezioni e critiche; ma un altro elemento fondamentale della competizione canora sono i momenti divertenti, che negli ultimi anni vengono immortalati tramite meme di ogni tipo. Duranta la gara infatti, che si è protratta fino a tarda notte, si sono succeduti molti momenti simpatici ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come ogni anno,è l’occasione per parlare di musica, ma è anche occasione per immortalare momenti divertenti ed esilaranti, che inevitabilmente diventanovirali e riempiono le bacheche dei social nei giorni della kermesse canora. Il 72esimo Festival diè stato, come ogni anno, fonte diper il popolo della– ComputerMagazine.itLa 72esima edizione del Festival diè in pieno svolgimento e, come ogni anno, non sono mancati gossip, indiscrezioni e critiche; ma un altro elemento fondamentale della competizione canora sono i momenti divertenti, che negli ultimi anni vengono immortalati tramitedi ogni tipo. Duranta la gara infatti, che si è protratta fino a tarda notte, si sono succeduti molti momenti simpatici ...

marcotravaglio : MINIMARIO Un anno fa, 2 febbraio 2021, Mattarella chiamò Draghi per sostituire Conte, dimissionario dopo aver avuto… - RaiRadio2 : «Volevo liberarmi e poter dare una scossa, spero di esserci riuscito. @sonolamadame1 mi ha scritto prima e mi ha de… - Corriere : Maurizio Stecca a casa dopo 50 giorni: «Il Covid come un pugile che mi ha battuto. Nulla è come prima» - _maybeimissyou_ : RT @momentidigIoria: Cinque anni dopo, nonostante tutto, è più forte di prima ????? #Sanremo2022 #MicheleBravi - NicolaBerg13 : @GeMa7799 E dopo sette anni di mandato,ancora domanda tempo? Una cucuzza in salita farebbe molto prima di lui,a con… -