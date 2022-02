Covid oggi Abruzzo, 2.756 contagi e 1 morto: bollettino 3 febbraio (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.756 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 3 febbraio, in Abruzzo, secondo il bollettino con i dato Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 67enne della provincia di Chieti) e sale a 2822. Sono 478 i pazienti (+44 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 31 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 117931 (+1225 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7281 tamponi molecolari (1949804 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 19816 test antigenici (2661659). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.17%. Dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.756 i nuovida coronavirus registrati, 3, in, secondo ilcon i datodella Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 67enne della provincia di Chieti) e sale a 2822. Sono 478 i pazienti (+44 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 31 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 117931 (+1225 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7281 tamponi molecolari (1949804 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 19816 test antigenici (2661659). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.17%. Dei ...

