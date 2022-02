Covid, il Cts verso lo scioglimento: 'Chiuderà con la fine dello stato di emergenza' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con la fine dello stato d'emergenza , prevista per il 31 marzo, potrebbe essere sciolto il Comitato tecnico scientifico che in questi due anni di pandemia ha affiancato il Governo, fornendo consulenze ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con lad', prevista per il 31 marzo, potrebbe essere sciolto il Comitato tecnico scientifico che in questi due anni di pandemia ha affiancato il Governo, fornendo consulenze ...

Advertising

Corriere : «Emergenza al termine, il Cts si scioglierà» - Agenzia_Ansa : Ok del Cts alla quarantena dimezzata da 10 a 5 giorni per gli studenti contatto stretto di un positivo ma non vacci… - SkyTG24 : #Covid19, Ciciliano: 'Cts verso scioglimento, serviva in emergenza' - News24_it : Covid oggi Italia, Cts verso scioglimento? Cosa pensano esperti - Adnkronos - Snider70_70 : RT @ilgiornale: Con l'avvicinarsi della fine dell'emergenza Covid, il Comitato tecnico-scientifico va verso lo scioglimento: 'Non ci sarà p… -