Ci rovinano le narici | indegno di un Paese civile Bassetti sbrocca in tv | scatenato | un massacro per Draghi e Speranza

(Di giovedì 3 febbraio 2022). Ogni giorno di più. Si parla di Matteo, il virologo e direttore della Clinica malattie infettive del San Martino di Genova, uno dei volti più noti da che Covid fu. Da giorni, infatti,punta il dito contro il governo, contro la marea di regole e restrizioni, spesso contraddittorie. E anche nel corso della puntata di Agorà di giovedì 3 febbraio, doveè ospite in collegamento, ecco che il copione non cambia. "Il tamponficio Italia non è servito assolutamente a niente perché non è stato in grado di tracciare, e ha creato numerosi problemi a scuola e sul lavoro. C'è un report che dice che per ogni positivo c'è un mese di assenza dal lavoro: non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo passare alla fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere bravi a farlo rapidamente", picchia duro ...

