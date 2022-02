Cade dall’ottavo piano | morto bambino di due anni

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ caduto dalla finestra dell’appartamento in cui viveva all’ottavodi un palazzo in via Pacini 1, in zona Barriera di Milano. Un bimbo di duesul colpo in seguito a quello che pare essere stato un tragico incidente. Si tratta del secondo caso in poche settimane dopo quello di Fatima, la bambina di treprecipitata dal quintodel palazzo in cui viveva in via Milano. L'articolo proviene da Nuova Società.