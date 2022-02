Bimbo cade in un pozzo, da ore a 60 metri di profondità come Alfredino: corsa contro il tempo in Marocco (Di giovedì 3 febbraio 2022) Rayan ha 5 anni e il Marocco ha il fiato sospeso per lui, stretto nello spettro dell’incubo del Vermicino: il Bimbo sarebbe caduto in un pozzo come Alfredino Rampi la cui storia, in un giugno 1981 intriso di apprensione e speranza, si concluse nel peggiore dei modi tra i campi di Frascati. Bimbo caduto in un pozzo in Marocco, da ore a 60 metri di profondità: il piccolo Rayan come Alfredino L’incubo di Alfredo Rampi, per tutti Alfredino, rivive nel dramma che, da ore, sta tenendo il Marocco con il fiato sospeso in una corsa contro il tempo per salvare Rayan, il Bimbo di 5 anni ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Rayan ha 5 anni e ilha il fiato sospeso per lui, stretto nello spettro dell’incubo del Vermicino: ilsarebbe caduto in unRampi la cui storia, in un giugno 1981 intriso di apprensione e speranza, si concluse nel peggiore dei modi tra i campi di Frascati.caduto in unin, da ore a 60di: il piccolo RayanL’incubo di Alfredo Rampi, per tutti, rivive nel dramma che, da ore, sta tenendo ilcon il fiato sospeso in unailper salvare Rayan, ildi 5 anni ...

Advertising

ilfaroonline : Cade in un pozzo mentre gioca: corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 5 anni - Yogaolic : RT @cronachecampane: L'episodio è accaduto a Quarto, in provincia di Napoli, il piccolo si è sporto da una finestra salendo su un secchio:… - cronachecampane : L'episodio è accaduto a Quarto, in provincia di Napoli, il piccolo si è sporto da una finestra salendo su un secchi… - lasiciliait : Il Marocco rivive l'incubo di Alfredino, bimbo di 5 anni cade in un pozzo di 60 metri: è ancora vivo… - VercesiErnesto : RT @sweetanimals17: VIDEO - Il cane è confuso di fronte al bimbo di 5 mesi che cade. Guardate cosa fa per aiutarlo -