Afghanistan, le ragazze tornano all'universita' ma restano segregate (Di giovedì 3 febbraio 2022) Coperte dalla testa ai piedi con il burqa o il niqab, in aule separate e con orari d'ingresso diversi dai colleghi uomini, per la prima volta dall'arrivo al potere dei talebani lo scorso agosto le ...

amnestyitalia : Dalla presa del potere dei talebani, per le ragazze in Afghanistan studiare è diventato quasi impossibile. Ora è a… - amnestyitalia : Minacce, divieti, classi segregate, scuole chiuse. Dalla presa del potere dei #talebani, per le ragazze e le donne… - amnestyitalia : L’accesso all’istruzione è un diritto fondamentale. Perché per le ragazze in #Afghanistan questo diritto non deve v… - SabrinaSunny24 : RT @TizianaFerrario: Il mio pezzo su @DonnaModerna sulla difficile situazione delle ragazze in #Afghanistan.Oggi hanno riaperto le Universi… - laboescapes : RT @battiston_g: #Afghanistan: riaprono alcune università pubbliche, anche per le ragazze, ma spariscono le attiviste. Un pezzo su @ilmanif… -

La neo presidente del Parlamento Europeo promette il suo impegno a sostegno delle donne afgane 'I diritti delle donne e delle ragazze afghane devono essere una priorità negli aiuti umanitari. Il nostro impegno è verso il popolo dell'Afghanistan, non verso i suoi governanti', così si è espressa oggi la neo - presidente del ...

I talebani riaprono le università alle donne, ma a patto che frequentino corsi separati Secondo l’agenzia Reuters, alle ragazze sarebbe inoltre proibito di aggirarsi nell ... ha confermato alla rete americana Cnn che il ministero dell'Istruzione dell'Afghanistan sta lavorando a un piano ...

