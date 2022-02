Zalone sul palco schiaccia il politicamente. Standing ovation per la Zanicchi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Seconda puntata caratterizzata dal lungo monologo contro il razzismo della Cesarini e dall'annuncio ufficiale dei tre conduttori dell'Eurofestival Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Seconda puntata caratterizzata dal lungo monologo contro il razzismo della Cesarini e dall'annuncio ufficiale dei tre conduttori dell'Eurofestival

Advertising

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme sul palco. L'unica cosa c… - matteograndi : La crudeltà del destino che fa incrociare sul palco di Sanremo Zalone e Laura Pausini, 9 mesi dopo lo smacco del Da… - gieffepparo : domani voglio sentire cosa dirà la bortone sul checco zalone. in realtà mi va bene anche il servizio del tg uno - ClalovesHaz : RT @sahngria: Ogni volta che Checco Zalone compare sul palco mi sembra di essere in un sogno lucido sotto effetto di stupefacenti, ve lo gi… - Nonmideviparla : RT @tpwkcamss: ragazzi di 18-19 io della stessa anni sul palco di generazione a sanremo poltrire… -