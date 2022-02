Vaccinati in presenza, quarantene dimezzate: le nuove regole per gestire i contagi a scuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Erano attese e sono arrivate dal Consiglio dei ministri di oggi le novità che, dalla Dad (di fatto relegata ai non Vaccinati) ai tamponi (sparisce la famigerata gincana T0-T5-T10; ok a quelli fai-da-te), dalla quarantena (dimezzata) ai certificati medici (non più necessari per rientrare in presenza), rivedono e semplificano le regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole. Con la pandemia che pare ormai avviata alla regressione e la primavera in vista, il governo imbocca dunque la strada delle facilitazioni per gli studenti Vaccinati e guariti. E già dalle elementari, dove ancora due bambini su tre non hanno fatto il vaccino: a oggi, dei 5-11enni risulta con almeno una dose il 32,84% (1.200.584 bambini) e solo il 14,61% ha concluso il ciclo (533.972).ALLE MATERNE A CASA DA 5 CASI E PER 5 GIORNI - Negli asili e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Erano attese e sono arrivate dal Consiglio dei ministri di oggi le novità che, dalla Dad (di fatto relegata ai non) ai tamponi (sparisce la famigerata gincana T0-T5-T10; ok a quelli fai-da-te), dalla quarantena (dimezzata) ai certificati medici (non più necessari per rientrare in), rivedono e semplificano leper la gestione dei casi Covid nelle scuole. Con la pandemia che pare ormai avviata alla regressione e la primavera in vista, il governo imbocca dunque la strada delle facilitazioni per gli studentie guariti. E già dalle elementari, dove ancora due bambini su tre non hanno fatto il vaccino: a oggi, dei 5-11enni risulta con almeno una dose il 32,84% (1.200.584 bambini) e solo il 14,61% ha concluso il ciclo (533.972).ALLE MATERNE A CASA DA 5 CASI E PER 5 GIORNI - Negli asili e ...

Advertising

marcodimaio : Bene i provvedimenti approvati dal Govero: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - ZenatiDavide : Scuola, cambiano le regole: vaccinati in presenza, quarantene dimezzate: Il Consiglio dei ministri, su proposta de… - anna30048679 : RT @ladyonorato: Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi vaccin… - rosarioT1970 : RT @marcodimaio: Bene i provvedimenti approvati dal Govero: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al contri… -