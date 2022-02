Uomini e Donne, ex coppia torna insieme: la conferma e le reazioni su Instagram (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uomini e Donne: si erano conosciuti partecipando al Trono Classico e si erano trovati nell’occhio del ciclone accusati di scorrettezza nei confronti di Maria De Filippi e della redazione. Erano stati cacciati e poi, dopo una breve storia, si erano lasciati. Qualcuno aveva parlato di un tradimento da parte di lui, ma ovviamente non ci sono stati riscontri. Di recente i due sono stati nuovamente paparazzati mano nella mano a passeggio per Roma e ora c’è la conferma ufficiale: Joele Milan ed Ilaria Melis sono tornati insieme! Uomini e Donne: la prova del ritorno di fiamma Sia Joele che Ilaria hanno praticamente confermato tramite i loro profili Instagram di essere di nuovo una coppia. Lui ha pubblicato un minivideo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 2 febbraio 2022): si erano conosciuti partecipando al Trono Classico e si erano trovati nell’occhio del ciclone accusati di scorrettezza nei confronti di Maria De Filippi e della redazione. Erano stati cacciati e poi, dopo una breve storia, si erano lasciati. Qualcuno aveva parlato di un tradimento da parte di lui, ma ovviamente non ci sono stati riscontri. Di recente i due sono stati nuovamente paparazzati mano nella mano a passeggio per Roma e ora c’è laufficiale: Joele Milan ed Ilaria Melis sonoti: la prova del ritorno di fiamma Sia Joele che Ilaria hanno praticamenteto tramite i loro profilidi essere di nuovo una. Lui ha pubblicato un minivideo ...

