"Ubriaco per vomitare davanti all'Ariston". Sanremo 2022, parole choc dal cantante. Con polemica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo 2022, l'annuncio polemico del noto cantante italiano. Il Festival della musica italiana non può che essere accompagnato da grandi colpi di scena. Gesti provocatori non solo sul palcoscenico dell'Ariston, dove a scatenare le prime polemiche pare sia stato il gesto a pugno chiuso de La Rappresentante di Lista, ma anche fuori. Ecco cosa è successo nelle ultime ore dopo il debutto della prima messa in onda. Voci anche fuori dal Teatro dell'Ariston. A lanciare il suo appello provocatorio il cantante Emis Killa con un messaggio condiviso per i fan di Twitter. Tutto a poche ore dalla prima messa in onda della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Così ha scritto il cantante: "Voglio morire Ubriaco per vomitare davanti alle ..."

RealEmisKilla : Voglio morire ubriaco per vomitare davanti alle porte dell’ariston. - giammasbregola : @1DMarty_me gli avevano raccontato fuori cose, tra agenti ecc.. rimase sul vago, non poteva dire di più, non so poi… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Funerale unico per Sara Rizzotto Jessica Fragasso le cugine uccise da un automobilista ubriaco. Parla il padre di Sara. #… - 1GROSSI : RT @Signorasinasce: Il #bulgaro che ubriaco ha ucciso alla guida di un suv in stato di ebrezza due mamme, 20 e 26 anni ( le figlie -4 mesi… - iochenesoscusi : @Aka7evenreal alcolici potenti e se ti presenti ubriaco sono punti per noi, fai tu -