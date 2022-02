Turris, che beffa a Monopoli: corallini ribaltati e puniti da un’autorete (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMonopoli – Una beffa atroce per la Turris. I corallini vanno in vantaggio nello scontro diretto con il Monopoli, si fanno recuperare e poi sorpassare dai pugliesi al terzo minuto di recupero. Decisiva una sfortunata autorete di Sbraga che permette alla formazione di Colombo di lanciarsi in solitaria all’inseguimento della capolista Bari, staccando proprio il team di Caneo. Allo stadio “Vito Simone Veneziani” tutto lasciava presagire a un pareggio, dopo il gol ospite di Pavone pareggiamo da Borrelli. Quando la divisione della posta in palio sembrava essere scontata, la deviazione del difensore romano a battere Perina ha fatto saltare il banco. Dopo due vittorie consecutive, insomma, la Turris è tornata a cadere nella maniera più beffarda ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Unaatroce per la. Ivanno in vantaggio nello scontro diretto con il, si fanno recuperare e poi sorpassare dai pugliesi al terzo minuto di recupero. Decisiva una sfortunata autorete di Sbraga che permette alla formazione di Colombo di lanciarsi in solitaria all’inseguimento della capolista Bari, staccando proprio il team di Caneo. Allo stadio “Vito Simone Veneziani” tutto lasciava presagire a un pareggio, dopo il gol ospite di Pavone pareggiamo da Borrelli. Quando la divisione della posta in palio sembrava essere scontata, la deviazione del difensore romano a battere Perina ha fatto saltare il banco. Dopo due vittorie consecutive, insomma, laè tornata a cadere nella maniera piùrda ...

