Tennis | Anastasija Sevastova si prende una pausa a tempo indeterminato

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo la cocente eliminazione agli Australian Open di2022, la lettoneha annunciato di volerre unadallo sport, senza però fornire indicazioni circa un possibile ritorno in campo, facendo intendere di staccare la spina per un po’. La 31enne, dopo aver raggiunto l’undicesima posizione del ranking WTA e le semifinali agli US Open 2018, sta attraversando un periodo difficile, fatto di problemi personali che non ha rivelato, ma che a questo punto sembrano essere più grandi del previsto. Novak Djokovic si è vaccinato? L’annuncio del suo biografo: “Forse la vittoria di Nadal lo ha incoraggiato” Come se non bastasse, anche a livello finisconon è al top, essendo reduce da un infortunio alla spalla che l’ha costretta ai box per lungo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Anastasija

OA Sport

Dopo aver superato senza troppi problemiPotapova e Tereza Martincova, due avversarie ... voglia di osare e di sorprendere ulteriormente ogni spettatore che si approcci al?ma ancora ...... ecco per quale look ha optato stavolta la star italiana delfemminile. Camila Giorgi ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: battendo, al primo turno dello Slam, la russa...Dopo la cocente eliminazione agli Australian Open di tennis 2022, la lettone Anastasija Sevastova ha annunciato di voler prendere una pausa dallo sport, senza però fornire indicazioni circa un possibi ...Latvian tennis player Anastasija Sevastova has confirmed that she will take a break from tennis and is unsure about when she will return again. The former top 20 player announced on Tuesday that her ...