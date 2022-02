Tali e Quali | quando andrà in onda la finale saltata

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono tanti gli spettatori di Rai Uno che negli ultimi giorni si sono chiesti perchénon sia andato inlo scorso sabato e che fine abbia fatto il nuovo programma di Carlo Conti. Ma niente paura. Una spiegazione alla sospensione del programma, spin-off del celebre Tale e Quale Show con i vip, c’è ed è lo stesso motivo per cui bisognerà aspettare ancora un po’ prima di scoprire chi sarà il vincitore. Perché ladinon è andata inL’ultima puntata dello spettacolo condotto da Carlo Conti sarebbe dovuta andare inlo scorso 29 gennaio, ma così non è stato. C’è chi ha ipotizzato una sospensione per via degli ascolti, che non sono mai riusciti a superare quelli di C’è Posta Per Te, la corazzata di Maria De Filippi ...

