"Su di lui non sai una cosa". GF Vip, l'avviso choc a Miriana Trevisan su Biagio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una delle grandi protagoniste del 'GF Vip' è sicuramente Miriana Trevisan, che potrebbe raggiungere la finale del programma visto che è amata da moltissimi italiani. Nei giorni scorsi in tanti si sono emozionati per il suo incontro con Biagio D'Anelli, infatti con lui ha trascorso una notte indimenticabile tra baci e abbracci nel letto. Eppure non tutti sono ancora convinti da questo rapporto e nelle ultime ore un'amica della showgirl ha deciso di entrare nettamente a gamba tesa contro l'ex gieffino. Già Arianna David durante 'Mattino Cinque' aveva criticato non poco Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli: "Questa storia è vera come i soldi del monopoli, chi conosce Biagio lo sa…Ti spiego anche perchè…Da parte sua è tutto finto…Non so dove voglia arrivare…". Lei ha poi ...

