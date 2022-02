“Sono malata”. L’annuncio choc di Michela Murgia: “Ora è il momento delle cure” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ricovero in terapia intensiva per la nota scrittrice italiana. Un annuncio su Facebook dove Michela non ha voluto nascondere ai suoi fan la situazione. Un messaggio, dunque, dove Michela ha deciso di raccontare un capitolo di vita dove non mancano ostacoli, dure prove da superare ancora una volta. Michela Murgia, classe 1972, scrittrice di successo ma anche blogger e opinionista televisiva italiana, ha voluto rivelare ai suoi fan la situazione, anche in seguito alla cancellazione delle date degli spettacoli che avrebbe dovuto tenere nelle prossime settimane. Il lungo messaggio rivela un dolore, ma anche una realtà che la scrittrice non ha voluto nascondere. “La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita, che vale come gli altri e non voglio trattarla come un segreto oscuro o ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ricovero in terapia intensiva per la nota scrittrice italiana. Un annuncio su Facebook dovenon ha voluto nascondere ai suoi fan la situazione. Un messaggio, dunque, doveha deciso di raccontare un capitolo di vita dove non mancano ostacoli, dure prove da superare ancora una volta., classe 1972, scrittrice di successo ma anche blogger e opinionista televisiva italiana, ha voluto rivelare ai suoi fan la situazione, anche in seguito alla cancellazionedate degli spettacoli che avrebbe dovuto tenere nelle prossime settimane. Il lungo messaggio rivela un dolore, ma anche una realtà che la scrittrice non ha voluto nascondere. “La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita, che vale come gli altri e non voglio trattarla come un segreto oscuro o ...

