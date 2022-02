Segretario Partito Repubblicano a Salvini: “Esiste dal 1895” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Mi spiace molto per il signor Salvini, ma il Partito Repubblicano in Italia Esiste dal 1895”. Corrado De Rinaldis Saponaro, Segretario del Pri, mette i puntini sulle ‘i’ a proposito del progetto di Matteo Salvini, che per rilanciare il centrodestra su modello federativo aveva parlato del Partito Repubblicano. “La nostra è la storia della sinistra democratica italiana, noi siamo dentro quella storia. La storia di Salvini è di centrodestra. Noi veniamo dal Risorgimento, dall’Unità d’Italia -spiega all’Adnkronos Saponaro, ‘erede’ di La Malfa e Spadolini al timone del Partito dell’edera-. Il nostro Partito salvaguarda lo Stato, prevede l’intervento dello Stato nella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Mi spiace molto per il signor, ma ilin Italiadal”. Corrado De Rinaldis Saponaro,del Pri, mette i puntini sulle ‘i’ a proposito del progetto di Matteo, che per rilanciare il centrodestra su modello federativo aveva parlato del. “La nostra è la storia della sinistra democratica italiana, noi siamo dentro quella storia. La storia diè di centrodestra. Noi veniamo dal Risorgimento, dall’Unità d’Italia -spiega all’Adnkronos Saponaro, ‘erede’ di La Malfa e Spadolini al timone deldell’edera-. Il nostrosalvaguarda lo Stato, prevede l’intervento dello Stato nella ...

