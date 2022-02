Sanremo 2022, no green pass contro Fiorello: “Pagliacciata su vaccino” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – I no green pass contro Fiorello dopo la gag che, nella prima serata del Festival di Sanremo 2022, sul palco dell’Ariston ha preso di mira i no vax e le fake news sul vaccino covid. Le reazioni, nel day after, abbondano. “Non guardo Sanremo” ma “ieri sera sono stati ridicoli”, dice Fabrizio Nusca, promotore di Libera Scelta, il comitato che organizza manifestazioni contro l’obbligo del green pass. “Dovrebbero affrontare la cosa molto più seriamente, dando l’esempio – dice Nusca all’Adnkronos – certe scelte sono libere e ponderate e devono essere accettate e rispettate. Invece loro stanno facendo l’opposto, stanno gettando benzina sul fuoco”. Secondo Nusca “non è accettabile” una gag del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – I nodopo la gag che, nella prima serata del Festival di, sul palco dell’Ariston ha preso di mira i no vax e le fake news sulcovid. Le reazioni, nel day after, abbondano. “Non guardo” ma “ieri sera sono stati ridicoli”, dice Fabrizio Nusca, promotore di Libera Scelta, il comitato che organizza manifestazionil’obbligo del. “Dovrebbero affrontare la cosa molto più seriamente, dando l’esempio – dice Nusca all’Adnkronos – certe scelte sono libere e ponderate e devono essere accettate e rispettate. Invece loro stanno facendo l’opposto, stanno gettando benzina sul fuoco”. Secondo Nusca “non è accettabile” una gag del ...

