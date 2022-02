Sanremo 2022, Luca Argentero non ci sarà: lutto in famiglia per il protagonista di Doc (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 non potrà esserci Luca Argentero. Il protagonista della serie ‘Doc – Nelle tue mani’ avrebbe dovuto comparire sul palco dell’Ariston come ospite del Festival condotto da Amadeus, ma proprio nelle scorse ore l’attore è stato colpito da un lutto in famiglia. LEGGI ANCHE => Luca Argentero e il dramma del Covid in Doc 2: “Anche noi abbiamo dovuto prendere una decisione” La conferma è arrivata da alcune agenzie di stampa, mentre Argentero ha voluto mantenere il più stretto riserbo sull’accaduto. Stando a quanto riportato da diversi siti, sembra che il lutto riguardi principalmente sua moglie Cristina Marino, ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tra gli ospiti della seconda serata del Festival dinon potrà esserci. Ildella serie ‘Doc – Nelle tue mani’ avrebbe dovuto comparire sul palco dell’Ariston come ospite del Festival condotto da Amadeus, ma proprio nelle scorse ore l’attore è stato colpito da unin. LEGGI ANCHE =>e il dramma del Covid in Doc 2: “Anche noi abbiamo dovuto prendere una decisione” La conferma è arrivata da alcune agenzie di stampa, mentreha voluto mantenere il più stretto riserbo sull’accaduto. Stando a quanto riportato da diversi siti, sembra che ilriguardi principalmente sua moglie Cristina Marino, ma ...

