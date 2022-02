Sanremo 2022 | l’esibizione di Achille Lauro | il “battesimo” tra plausi e critiche

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non è un caso: il primo a esibirsi sul palco dell’Ariston il 1 febbraio è stato. A uno degli artisti più “controversi” degli ultimi anni è toccato dare il La al Festival di, condotto per la terza volta da Amadeus. La prima serata è iniziata come piace a noi: all’insegna del plauso e della critica (in salsa social). Del resto, la kermesse musicale per eccellenza dell’anno si è ormai adattata ai tempi: non è più figlia della ristrettezza e delle parole vietate. Ma qual è il significato del “” disi battezza sul palco Sin da quando abbiamo scoperto i big in gara a, ci siamo ...