Sanremo 2022 | il look rosso e glamour di Ana Mena assolutamente da imitare

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima serata della 72esima edizione del Festival disi è conclusa con successo e tanti sono stati gli outfit che sono stati sfoggiati sul palco dell’Ariston. Tra questi c’è l’inconfondibiledi Anache alla kermesse ha portato il suo sound spagnolo in un abito firmato Emporio Armani. Vi raccomandiamo...: il blazer di Anasul green carpet è pura poesia La cantante iberica ha cantato e ballato sulle note di Duecentomila ore, il suo brano inedito in gara, indossando un minidress supere fucsia: un modello pieno di dettagli scintillanti all-over, con bustier accollato a giromanica e una gonna a ruota. L’abito a vita alta, mette in risalto perfettamente la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Il terzo posto di Dargen D Amico nella prima serata diè già un ottimo risultato per un esordiente al Festival come lui, anche se a votare è stata solo la Sala stampa e metà degli artisti si deve ancora esibire. Qualche avvisaglia sulla ...ROMA - Prime note alla 72esima edizione del Festival die prime voci sui suoi possibili trionfatori. Per i bookmaker, stando alle quote Snai proposte e segnalate in una nota dall'agenzia specializzata Agimeg, a contendersi il gradino più alto del ...10 milioni e 911.000 italiani ieri sera hanno guardato il Festival di Sanremo. Più di un televisore su 2 era sintonizzato con l’Ariston. E, io credo, ognuno di quei dieci milioni è andato a letto un ...Luca Argentero non sarà a Sanremo mercoledì 2 febbraio. L’attore è stato costretto a dare forfait per via di un lutto familiare improvviso. Stando a quanto riporta il Messaggero sarebbe morto il padre ...