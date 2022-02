Sanremo 2022, ascolti prima serata: 54.7% di share, Amadeus fa meglio del 2021 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono stati 10 milioni 911 mila, pari al 54.7% di share, i telespettatori che hanno seguito in media ieri su Rai1 la prima serata del festival di Sanremo 2022. L’anno scorso l’ascolto medio della prima parte era stato di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46.6%. La prima parte della prima serata del festival ha avuto il 54.5% con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8% SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono stati 10 milioni 911 mila, pari al 54.7% di, i telespettatori che hanno seguito in media ieri su Rai1 ladel festival di. L’anno scorso l’ascolto medio dellaparte era stato di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46.6%. Laparte delladel festival ha avuto il 54.5% con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila. Nellaparte delladel festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8% SportFace.

