Sabrina Salerno: «La gente ha una visione distorta di me: sono più intelligente che bella» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In un'intervista, la cantante ricorda anche la sua esibizione al Festival di Sanremo nel 1991, assieme a Jo Squillo, con Siamo donne: «Non ero felice per niente! Per me cantare “oltre le gambe c’è di più” era una sconfitta» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In un'intervista, la cantante ricorda anche la sua esibizione al Festival di Sanremo nel 1991, assieme a Jo Squillo, con Siamo donne: «Non ero felice per niente! Per me cantare “oltre le gambe c’è di più” era una sconfitta»

Advertising

zazoomblog : Alberto Matano raggelato da Sabrina Salerno: “… Mi ammazza” - #Alberto #Matano #raggelato #Sabrina - bestiario : Io sconvolta perché scopro solo ora che era la Canalis e non Sabrina Salerno #Sanremo2022 - MissOssimoro : Ana Mena 1 In confronto a lei Sabrina Salerno è la Callas Mahmood e Blanco 6 Tutto troppo perfetto, il 6 è poli… - Zampaglion : RT @dilul68: Sul sito del @Corriere ampio spazio alle tette di Sabrina Salerno: «Mi pento e mi dolgo per quel bikini indossato a Sanremo: e… - PivaEdoardo : San Romolo 1991 joe squillo e Sabrina Salerno -