Quirinale, per 7 italiani su 10 Mattarella bis sconfitta della politica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, pur raccogliendo il parere favorevole della popolazione, ha generato non poche turbolenze tra i leader e partiti politici. Tutti i leader che hanno partecipato attivamente all'elezione, ad eccezione di Matteo Renzi e Giorgia Meloni, hanno perso consensi nell'indice di fiducia. A subire la perdita maggiore sono Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che perdono oltre il 5% nell'ultimo mese. Nel complesso, il 70,4% degli intervistati ritiene che tutta la politica esce sconfitta da questa vicenda. Di conseguenza, anche le intenzioni di voto ne hanno risentito in maniera suggestiva. Anche in questo caso, si “salvano” solo Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Italia Viva di Matteo Renzi. La politica, però, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La rielezione di Sergioalla presidenzaRepubblica, pur raccogliendo il parere favorevolepopolazione, ha generato non poche turbolenze tra i leader e partiti politici. Tutti i leader che hanno partecipato attivamente all'elezione, ad eccezione di Matteo Renzi e Giorgia Meloni, hanno perso consensi nell'indice di fiducia. A subire la perdita maggiore sono Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che perdono oltre il 5% nell'ultimo mese. Nel complesso, il 70,4% degli intervistati ritiene che tutta laesceda questa vicenda. Di conseguenza, anche le intenzioni di voto ne hanno risentito in maniera suggestiva. Anche in questo caso, si “salvano” solo Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Italia Viva di Matteo Renzi. La, però, per ...

