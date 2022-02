PlayStation: in arrivo 10 giochi online e live service nei prossimi quattro anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In una riunione con degli investitori, Sony annuncia che nel futuro prossimo di PlayStation figurano un elevato numero di giochi live service, tutti in arrivo entro il 2026 Sino a pochi anni fa, la maggior parte dei titoli facenti parte del catalogo PlayStation si sono principalmente concentrati su esperienze single-player, che puntavano con una forte enfasi sulla componente narrativa. Anche in tempi più recenti, giochi di grosso calibro come il nuovo The Last of Us, il reboot di God of War, Horizon Zero Dawn e Forbidden West hanno quasi tutti avuto la storia come unico elemento fondamentale. Tuttavia, la compagnia con il tempo ha iniziato ad accettare di subire un mutamento anche sotto questo fronte, probabilmente comprendendo come il multiplayer ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In una riunione con degli investitori, Sony annuncia che nel futuro prossimo difigurano un elevato numero di, tutti inentro il 2026 Sino a pochifa, la maggior parte dei titoli facenti parte del catalogosi sono principalmente concentrati su esperienze single-player, che puntavano con una forte enfasi sulla componente narrativa. Anche in tempi più recenti,di grosso calibro come il nuovo The Last of Us, il reboot di God of War, Horizon Zero Dawn e Forbidden West hanno quasi tutti avuto la storia come unico elemento fondamentale. Tuttavia, la compagnia con il tempo ha iniziato ad accettare di subire un mutamento anche sotto questo fronte, probabilmente comprendendo come il multiplayer ...

Advertising

GameXperienceIT : PlayStation: sono in arrivo più di 10 giochi live-service nei prossimi 4 anni - tuttoteKit : #PlayStation: in arrivo 10 giochi online e live service nei prossimi quattro anni #Bungie #Sony #tuttotek - spaziogames : Avete qualche idea? #PS5 #PS4 #PlayStation #Xbox #Nintendo - DeLuciaClemente : PlayStation 5: in arrivo retrocompatibilità con PS3, PS2 e PS1? Un bug riaccenderebbe le speranze - infoitscienza : PlayStation che compra Bungie è solo l'inizio? Per Jim Ryan ci sono altre acquisizioni in arrivo -