Per il Cts gli studenti vaccinati contatti di positivi non devono andare in Dad (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Gli studenti contatti stretti di positivi, se vaccinati entro 120 giorni o guariti, non devono andare in dad ma basta l'autosorveglianza, con l'indicazione di indossare mascherine Ffp2. E' quanto indica, a quanto si apprende, il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico, riunito alle 12 di questa mattina proprio per valutare le ipotesi di semplificazione del regime di quarantene e didattica a distanza nelle scuole. Il Cts inoltre abbassa da 10 a 5 giorni la quarantena per i contatti di positivi che pero' non siano vaccinati.

