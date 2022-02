“Non è giusto”. Mara Venier triste per il marito Nicola Carraro: “È tutto complicato” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il loro è uno degli amori più puri, genuini e travolgenti dello showbiz nostrano. Si sono incontrati e innamorati quando erano già abbastanza avanti con l’età, carichi di esperienze di vita, con dei figli e dei matrimoni alle spalle. Pronti per qualcosa di diverso, di profondo. Oggi sono oltre 21 anni che Mara Venier e Nicola Carraro si amano, 16 da sposati. Purtroppo però, colpa la lontananza, ma soprattutto l’interminabile periodo di emergenza sanitaria per il Covid, Mara Venier non ha potuto vivere insieme a Nicola Carraro un momento davvero speciale. Il primo febbraio scorso, data di debutto del 72esimo Festival di Sanremo, l’editore, nonché ex produttore cinematografico, ha raggiunto gli 80 anni. Mara ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il loro è uno degli amori più puri, genuini e travolgenti dello showbiz nostrano. Si sono incontrati e innamorati quando erano già abbastanza avanti con l’età, carichi di esperienze di vita, con dei figli e dei matrimoni alle spalle. Pronti per qualcosa di diverso, di profondo. Oggi sono oltre 21 anni chesi amano, 16 da sposati. Purtroppo però, colpa la lontananza, ma sopratl’interminabile periodo di emergenza sanitaria per il Covid,non ha potuto vivere insieme aun momento davvero speciale. Il primo febbraio scorso, data di debutto del 72esimo Festival di Sanremo, l’editore, nonché ex produttore cinematografico, ha raggiunto gli 80 anni....

Ultime Notizie dalla rete : Non giusto La Rappresentante di Lista: l'hairstyle platino wavy di Veronica ... c'è giusto un lieve accenno. Festival di Sanremo 2022, da Elisa a Gianni Morandi: ecco i 22 big in gara X Leggi anche › Arisa, in biondo platino con la frangia romantica (ma non troppo) La ...

Atletica: torna Jacobs 'Sono io l'uomo da battere' Gli mancano le emozioni della gara ma non le scarpette: "Quelle le ho rimesse ai piedi 25 giorni ... Prima di tornare era necessario fare un bel lavoro: mi sono preso il tempo giusto per lavorare su ...

TMW RADIO - Sconcerti: "Giusto che il Milan non abbia speso soldi che non ha" TUTTO mercato WEB Atletica: torna Jacobs "Sono io l'uomo da battere" Gli mancano le emozioni della gara ma non le scarpette ... mi sono preso il tempo giusto per lavorare su volume e dettagli, il bagaglio da portarmi dietro nella stagione indoor", ha precisato ...

Il Napoli che non compra nessuno non è una notizia Il Napoli non si è fatto travolgere dal consumismo galoppante, come quando passi davanti ad una vetrina che annuncia saldi epocali ...

